Hiemetzberger wird Digital Experience-Chefin bei Drei

Wien. Sabine Hiemetzberger übernimmt die neu geschaffene Position des „Senior Head of Digital, Brand & Communication“ bei Drei Österreich.

Drei hat Sabine Hiemetzberger zum Senior Head of Digital, Brands & Communication ernannt. In ihrer Verantwortung liegen damit die Bereiche Digital Experience, Brands & Communication, Up³ und Dreiland/ eCommerce. Hiemetzbergers Team umfasst laut den Angaben rund 60 Mitarbeiter, sie berichtet direkt an den neuen Chief Commercial Officer Günter Lischka.

Die bisher auf mehrere Unternehmensbereiche verteilten Digitalisierungs-Themen werden im neuen Digital Experience-Bereich unter ihrer Leitung gebündelt. Neben dem Drei Portal inklusive Kundenzone, Webshop und Planet3 umfasst „Digital Experience“ z.B. auch das Kampagnenmanagement und Vertriebs-Tools.

Der Werdegang

Nach dem Studium der Publizistik, Germanistik und Psychologie arbeitete Hiemetzberger sechs Jahre lang auf Medienseite, bevor sie vor 15 Jahren zu Drei gewechselt ist. Seit 2019 verantwortete sie als Head of Brands & Communications die gesamte Markt- und Markenkommunikation des Unternehmens.