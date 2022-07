Sandra Mueller wird General Counsel bei Borealis

Wien. Borealis hat Sandra Mueller zum General Counsel und Vice President Legal and Compliance ernannt. Sie folgt auf Katja Tautscher, die zur OMV wechselt.

Sandra Mueller startete 2014 bei Borealis, wo sie das Mergers & Acquisitions-Team sowie das Corporate Legal-Team anführte. Seit 2015 war sie als Associate General Counsel für Borealis tätig.

Der Werdegang

Sandra Mueller hat einen Master of Laws von der London School of Economics and Political Science und war vor ihrer Zeit bei Borealis im Bereich M&A bei mehreren Anwaltskanzleien in Wien und London tätig. Sie folgt in ihrer neuen Funktion bei Borealis auf Katja Tautscher, die zu Beginn dieses Jahres als Senior Vice President Legal und General Counsel zur OMV wechselte.