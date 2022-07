Viktoria Gass, Enzo Orsi jetzt Advisory-Partner bei PwC

Wien. PwC Österreich nimmt Viktoria Gass (37) und Enzo Orsi (37) als neue Partner*innen im Bereich Advisory in die Führungsetage auf.

Zum Start des neuen Geschäftsjahres werden mit Anfang Juli zwei neue Partner*innen für den Fachbereich Advisory bei PwC Österreich ernannt:

Dr. Viktoria Gass ist laut den Angaben seit 2021 als Director im Fachbereich Deals bei PwC Österreich tätig. Sie ist auf Unternehmensbewertungen für Transaktions- und gesellschaftsrechtliche Zwecke sowie Kaufpreisallokationen spezialisiert. Ihre Karriere bei PwC begann sie 2006 ebenfalls im Bereich Unternehmensbewertung. Danach folgten Stationen bei Verbund im Bereich Business Development sowie als Assistentin der Geschäftsführung. Bevor sie zu PwC Österreich zurückkehrte, war sie bei Deloitte im Bereich Financial Advisory ebenfalls mit Fokus auf Unternehmensbewertungen und Modellierung tätig. Die gebürtige Wienerin studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Corporate Finance und Controlling an der Wirtschaftsuniversität Wien und promovierte in Energie- und Umweltökonomie an der Universität für Bodenkultur Wien.

Enzo Orsi, Dott. Ing. MBA ist seit 2018 als Teamleiter im Bereich Financial Service Technology Consulting bei PwC Österreich tätig. Er verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung als IT Program Manager und IT Solution Architect in der Konzeption und Implementierung digitaler Lösungen und Kernbankensystemtransformationen im Bankensektor. Seine Karriere bei PwC begann er 2014 im Bereich Financial Service Technology Consulting am PwC-Standort in Mailand. Davor war er über sechs Jahre lang als Berater bei Accenture tätig mit Fokus auf IT-Transformations- und Migrationsprojekte in mittel- und osteuropäischen Ländern. Der gebürtige Italiener studierte Computer Engineering in Mailand und hält einen Executive Master of Business Administration.

Das Statement

„Mit Viktoria Gass und Enzo Orsi dürfen wir zwei ausgewiesene Expert*innen in unserer Partnerschaft begrüßen“, so Roland Schöbel, Advisory Leader bei PwC Österreich. „Ich freue mich, dass wir mit ihnen als Partner*innen unser Beratungsangebot verstärken und unseren Kunden ein breites Lösungsportfolio bieten können. Dadurch können wir den zunehmenden Herausforderungen für Finanzdienstleistungsunternehmen auch weiterhin erfolgreich begegnen.“