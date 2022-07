Salesforce holt Lamberger und Hable als Directors

Österreich. CRM-Anbieter Salesforce holt Katrin Lamberger und David Hable als neue Regional Sales Directors an Bord. Sie waren beide zuvor bei SAP.

Katrin Lamberger ist seit 1. Juli Regional Sales Director bei Salesforce. Die 36-Jährige zeichne mit ihrem Team für die Vertriebsaktivitäten im Bereich Mittelstand verantwortlich. Lamberger studierte Jus an der Universität Graz und schloss ihren MBA in International Management an der EAE Business School Barcelona ab. Nach einer kurzen Station in einer Rechtsanwaltskanzlei sammelte die gebürtige Klagenfurterin als Marketing Specialist, Account Manager und zuletzt Head of Customer Experience bei SAP umfassende Erfahrungen im Lösungsvertrieb im CRM-Umfeld in Österreich, heißt es weiter. Zudem wurde sie 2019 von den Women in Sales Awards als „Best Woman in Software Sales Europe“ ausgezeichnet.

Direktor für Enterprise

Seit 1. Juli ergänzt David Hable (39) das Salesforce Team in Österreich als Regional Sales Director für die Enterprise Business Unit und verantwortet in dieser Funktion das Großkundengeschäft.

Nach dem Studium in Unternehmensführung an der IMC Fachhochschule Krems startete der gebürtige Niederösterreicher 2006 seine Karriere bei dem IT-Research-Unternehmen Gartner in London im Sales-Bereich. 2010 wechselte er als Account Executive zu SAP Österreich und war dort bis 2021 als Sales Director tätig. Zuletzt verantwortete Hable als Head of Sales bei SAP Fioneer den Vertrieb von FSI-Lösungen in Österreich, Schweiz sowie in den CEE- und CIS-Regionen.

Das Statement

„Es freut mich sehr, dass wir mit Katrin Lamberger und David Hable zwei Profis aus dem Vertrieb für unser österreichisches Management-Team bei Salesforce gewinnen konnten. Gemeinsam treiben wir das Wachstum in Österreich voran, führen unsere Kunden mit Know-how und Innovation zum Erfolg und arbeiten weiter an unserer Mission, Organisationen und die Gesellschaft digitaler und besser zu machen. Ein herzliches Willkommen in unserer Salesforce ‚Ohana‘“, so Steffen Lange, Country Manager Salesforce Österreich.