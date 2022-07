Off Balance? CFOaktuell-Tagung soll Resilienz fördern

Wien. Bei der 6. CFOaktuell Jahrestagung 2022 geht es um das Navigieren durch stürmische Zeiten. Auch ESG, Nachhaltigkeitsreporting u.a. stehen laut den Veranstaltern auf dem Programm.

Die 6. CFOaktuell-Jahrestagung des Linde Verlags findet am 21.9.2022 in Kooperation mit dem Controllerinstitut statt und richtet sich an CFOs und Führungskräfte. Das Motto „Off Balance?“ weist darauf hin, dass die Veranstaltung sich heuer als „CFO-Roadmap für stürmische Zeiten“ positioniert.

Die Themen

Dabei soll es um die nötige Balance für Entscheidungsträger*innen im Management der Unsicherheiten gehen, aber auch darum, weiterhin die nötigen Anstöße zur Transformation des eigenen Unternehmens in Zeiten von Digitalisierung & Co zu geben. Konkret behandelt werden laut den Veranstaltern Themen wie Resilienzmanagement, ESG & Finance/Nachhaltigkeitsreporting, Data Governance, agile Lieferketten, Automatisierung von Finanzprozessen u.a.

Die Vortragenden

Dabei sind u.a.: