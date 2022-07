Anne Aubrunner leitet Falkensteiner Investment-Plattform

Finanzportale. Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) holt Anne Aubrunner für die neue Investment-Plattform „FMTG Invest“ an Bord. Sie war zuvor bei Kommunalkredit und Raiffeisen.

Anne Aubrunner wird Managing Director der Investment-Plattform von Falkensteiner, die als neue digitale Business Unit aufgestellt sein werde (Kooperationspartner ist Conda). Dabei bringt sie laut den Angaben eine 25-jährige Praxis im Aufbau und Verantworten von Geschäftsbereichen und multidisziplinären Teams mit Fokus auf Geschäftsmodelltransformation, Stra­tegie­entwicklung und Markterschließung inkl. der operativen Vertriebsverantwortung im DACH-Raum mit.

Die Laufbahn

Von 2017 bis 2021 war Aubrunner Head of Online Retail & Markets Sales der Kommunalkredit Austria AG, wo sie das Retail Geschäft in Österreich und Deutschland aufgebaut und das institutionelle Kunden­geschäft maßgeblich erweitert habe. Davor war sie in der Raiffeisen Bankengruppe zuerst als Head of Marketing für Raiffeisen Capital Management tätig und hat von 2010 bis 2016 den Bereich Market & Innovation Management für Raiffeisen Österreich aufgebaut und geleitet. Sie hat einen Master in Communication & Management Development und einem Master in Innovationsmanagement. Aubrunner ist weiters Vorstandsmitglied im Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ), Lektorin und Mitglied des Beirats der FHWien für den Bereich Sustainable Finance Management sowie Fachvortragende.

Die FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist derzeit laut den Angaben in sieben europäischen Ländern aktiv. Zu ihr gehören die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartment-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest sowie der Tourismusberater Michaeler & Partner.

Die Statements

Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group: „Mit FMTG Invest starten wir ein ganzheitlich neues Department mit einem eigenen Team. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir Anne Aubrunner für die Leitung dieses Geschäftsbereiches gewinnen konnten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche verfügt sie über das strategische Know-how und die fachliche Kompetenz, um FMTG Invest in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Anne Aubrunner: „Digitalen Finanzlösungen gehört die Zukunft. Ich freue mich daher auf die spannende Herausforderung und die enge Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner Conda. Gemeinsam wollen wir mit innovativen Ansätzen frischen Wind in die Crowd-Investment-Szene bringen und ein Service-Angebot kreieren, das verständlich und kostengünstig ist. Die Empathie für unsere Kund*innen darf dabei aber nicht verloren gehen.“