Neugründung Ecolaw für Insolvenz- und Immobilienrecht

Wien/Salzburg. Die Anwälte Arno Maschke und Philipp Dobner von Schulyok Unger & Partner (SUP) gründen gemeinsam mit Fruhstorfer & Toifl die neue, auf Insolvenzrecht und Immobilienrecht spezialisierte Kanzlei Ecolaw.

Die Kanzlei Fruhstorfer & Toifl wird zehn Jahre alt. Gleichzeitig wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: „Gemeinsam mit Arno Maschke und Philipp Dobner werden wir zu Ecolaw“, so Rechtsanwältin Andrea Fruhstorfer. Ecolaw werde auf Insolvenz- und Immobilienrecht spezialisiert sein und über Standorte in Wien und Salzburg verfügen.

Die Anwälte Arno Maschke und Philipp Dobner kommen von der Kanzlei Schulyok Unger & Partner (SUP). Die vier Partner von Ecolaw werden demnach Philipp Dobner, Andrea Fruhstorfer, Arno Maschke und Ute Toifl sein. „Wir vier Partner haben denselben Zugang zu unserer Arbeit und dasselbe Verständnis für unseren Tätigkeitsbereich: Eine Beratung, die eng auf den Klienten und den klaren Fokus auf die Herausforderungen einer erfolgreichen Insolvenzverwaltung abgestimmt ist, sowie ein stets lösungsorientiertes Handeln“, so Toifl.

Vor, während und nach Insolvenzverfahren

Ecolaw erarbeitet laut den Angaben Sanierungskonzepte und begleitet Klienten vor, während und nach Insolvenzverfahren. Die Unterstützung reiche dabei von außergerichtlicher und gerichtlicher Abwehr und Durchsetzung von Anfechtungsansprüchen, über insolvenzfeste Vertragsgestaltung bis hin zur Vertretung von Gläubigerinteressen.

„Unser Ziel ist es, für unsere Mandanten und ihre individuelle Situation und ebenso in den zugewiesenen Insolvenzverfahren möglichst rasch eine Lösung zu finden. Dabei geht es uns insbesondere um effiziente, wirtschaftlich sinnvolle und ganz auf die Bedürfnisse unserer Klienten in der jeweiligen Krisensituation abgestimmte Ergebnisse“, so Dobner. Weiters berät die Kanzlei auch in den Rechtsgebieten Mietrecht, Makler- und Bauträgervertragsrecht, Wohnungseigentumsrecht, Grundbuchsrecht sowie beim Abschluss von Liegenschaftskaufverträgen.