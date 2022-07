Zwei Pioniere der Quantenphysik ausgezeichnet

Uni & Ehrungen. Die Physiker Rainer Blatt und Peter Zoller wurden als Pioniere auf dem Gebiet der Quantenphysik mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse ausgezeichnet.

In Vertretung des Bundespräsidenten überreichte Rektor Tilmann Märk in der Aula der Uni Innsbruck dem Theoretischen Physiker Peter Zoller und dem Experimentalphysiker Rainer Blatt das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. „Sie gelten weltweit als Pioniere auf dem Gebiet der Quantenoptik und Quanteninformation und ihre Arbeiten sind vielfach zitiert“, so Rektor Märk bei der Verleihung.

Die Tätigkeit

Rainer Blatt und Peter Zoller wurden Mitte der 1990er-Jahre als Professoren an die Universität berufen und haben mit ihren Fachkollegen laut den Angaben ein „international beachtetes Zentrum der Quantenforschung“ aufgebaut. Mit dem damals gemeinsam mit Ignacio Cirac entwickelten Konzept für einen Quantencomputer auf Basis einer Ionenfalle haben die Physiker demnach den Grundstein für die Entwicklung dieser Zukunftstechnologie gelegt.

Beide Physiker feiern heuer ihren 70. Geburtstag, sind weiterhin als Universitätsprofessoren an der Uni Innsbruck tätig und zugleich als Wissenschaftliche Direktoren mit dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften verbunden. Gemeinsam mit Thomas Monz haben sie das Spin-off-Unternehmen der Uni Innsbruck „Austrian Alpine Technologies“ (AQT) aufgebaut, dass den ersten kommerziellen Quantencomputer „Made in Austria“ entwickelt hat und nun vertreibt.

Die Werdegänge

Rainer Blatt wurde 1952 in Idar-Oberstein, Deutschland, geboren. Er hat Experimente auf dem Gebiet der Präzisionsspektroskopie, der Quantenmetrologie und der Quanteninformation durchgeführt. Blatt hat mit seinem Team als erster die Quanteninformation eines Atoms in vollständig kontrollierter Weise auf ein anderes Atom übertragen. Auch die Erzeugung des ersten Quantenbytes geht auf sein Konto. Inzwischen arbeitet sein Team mit Quantencomputern mit bis zu 50 Quantenbits, führt Quantensimulationen durch und demonstriert die Schritte zur Fehlerkorrektur in einem Quantencomputer. Für seine Leistungen wurde Rainer Blatt unter anderem mit der Stern-Gerlach-Medaille, dem Micius-Preis und einem Ehrendoktorat der Universität Madrid ausgezeichnet. Er ist unter anderem Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der National Academy of Sciences der USA.

Peter Zoller, 1952 in Innsbruck geboren, hat als Theoretiker Arbeiten zur Wechselwirkung von Laserlicht und Atomen verfasst. Neben grundsätzlichen Entwicklungen in der Quantenoptik ist ihm demnach auch der Brückenschlag zur Quanteninformation und Festkörperphysik gelungen. Zollers Ideen und Konzepte finden breite Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Gemeinde, seine Arbeiten wurden über 70.000-mal zitiert. Peter Zoller hat einige der wichtigsten Wissenschaftspreise der Welt erhalten, wie den Wolf-Preis, die Benjamin-Franklin-Medaille und die Max-Planck-Medaille. Er ist unter anderem Mitglied der National Academy of Sciences der USA und Ehrendoktor der Universität Amsterdam und der University of Colorado, USA.