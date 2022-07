Silke Zettl wird Chefin von Allianz Partners

Österreich. Silke Zettl übernimmt ab 1. August die Geschäftsführung von Allianz Partners Österreich. Sie folgt auf Erik Heusel, der Head of Global Client Segments wird.

Allianz Partners gehört zum Versicherungskonzern Allianz und ist u.a. im Assistance-Bereich (Reiseversicherungen) tätig.

Die Laufbahn

Silke Zettl startete ihre berufliche Laufbahn im Bereich Marktforschung und Kundenzufriedenheit. In den letzten 16 Jahren sammelte sie Erfahrung in verschiedenen Positionen bei der Allianz Elementar Versicherungs-AG in Österreich, u.a. als Bereichsleiterin im Market Management. Seit April 2022 ist sie als Chief Sales Officer bei Allianz Partners tätig und entwickelte in dieser Funktion Innovationen im Travel- wie im Assistance-Bereich, wie es heißt.

Die Aufgabe

Zettl werde als neue Geschäftsführerin die von Erik Heusel initiierten Veränderungen bei Allianz Partners Österreich weiterführen, wobei auch innovative, digitale Lösungen der Allianz Partners Gruppe für Österreich gehören sollen. „Kundenorientierung, Qualität und eine nachhaltige Kultur des gemeinsamen Voranschreitens sind die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft“, so Zettl. Ihr Ziel sei es insbesondere, das B2B2C Segment zu stärken und Innovationen voranzutreiben.

Neue Aufgaben für Erik Heusel

Erik Heusel werde künftig eine globale Führungsrolle in der Allianz Partners Gruppe im Bereich Globale Kunden als „Head of Global Client Segments“ übernehmen und globale Partnerschaften weiter vorantreiben. Heusel ist seit 2002 in der Allianz Gruppe und seit 2011 in verschiedenen Senior Management Rollen bei Allianz Partners tätig. Als Geschäftsführer von Allianz Partners Österreich & Südosteuropa habe er zuletzt die Business Transformation und Diversifikation vorangetrieben, das Allianz Kunden Modell implementiert und auf weitere Länder und Business-Linien skaliert.