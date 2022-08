Gruppe 12.18. investiert im Ötztal mit Wolf Theiss

Tourismus. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss berät die 12.18. Gruppe beim Erwerb des Fünf-Sterne Superior Top Hotels Hochgurgl.

Die 12.18. Gruppe erweitert damit ihr Portfolio um das erste Skiressort und tritt gleichzeitig in den österreichischen Markt ein, heißt es dazu: Das Top Hotel Hochgurgl liegt auf 2.200 Metern und direkt an der Skipiste in einem der schneereichsten Skigebiete der Alpen.

„Der Hotelmarkt im Alpenraum wird in den kommenden Jahren weiterhin großen Zuwachs in der Nachfrage verzeichnen und bietet durch seine aktuelle Struktur viele Möglichkeiten für die Realisierung von außergewöhnlichen Hotelprojekten“, so die 12.18.-Geschäftsführer Adrian Lindner und Henri Leyer-Pritzkow.

Der Käufer

Die 12.18. Gruppe mit Sitz in Düsseldorf ist auf die Akquisition, die Entwicklung und den Betrieb von hochklassigen touristischen Immobilien in Europa spezialisiert. Über ihre Eigentümer- und Managementstruktur mit der Familie Lindner (Gebau GmbH und Lindner Hotels AG) als 50%-Teilhaber verfüge die 12.18. über jahrzehntelange Erfahrung in der Immobilien- und Hotelbranche. Die anderen 50% werden vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin gehalten.

Das Beratungsteam

Zu den Beratungsaufgaben des Wolf Theiss Teams unter der Leitung von Partner Karl Binder (Immobilienwirtschaftsrecht) zählten unter anderem die Ankaufsprüfung, die Transaktionsstrukturierung, bestandrechtliche Fragestellungen sowie das Closing der Transaktion. Partner Karl Binder wurde dabei von seinen Kolleg*innen Elisabeth Werginz, Dominik Mayrhofer sowie Marie Kiradi (alle Associates; Immobilienwirtschaftsrecht); Georg Knafl (Associate, Regulatory); Magdalena Ziembicka (Senior Associate) und Bianca Fadler (Associate; beide Employment) sowie Robert Wagner (Partner; Competition) unterstützt. Die Fragen der Ankaufsfinanzierung wurden federführend von Partner Leopold Höher unter Mitarbeit von Associate Carolina Weber (beide Banking & Finance) betreut.