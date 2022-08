Playmobil startet in China mit Rödl & Partner

Shanghai. System-Spielzeughersteller Playmobil startet in China nun selbst am Markt, statt wie bisher über Vertriebspartner. Kanzlei Rödl & Partner hilft dabei.

Konkret hat Rödl & Partner die Horst Brandstätter Group – das Unternehmen hinter der Marke Playmobil – beim Markteintritt und der operativen Geschäftsaufnahme in der Volksrepublik China rechtlich unterstützt. Im Zuge des Markteintritts stand der Gruppe ein spezialisiertes Team der Kanzlei als Berater in allen rechtlichen Themen zur Seite, heißt es dazu weiter.

Das Beratungsteam

Das Rödl-Team um Partner Sebastian Wiendieck (Gesamtprojektleitung) begleitete den Prozess der Marktevaluierung, Gesellschaftsgründung, die arbeitsrechtliche Vertragsgestaltung sowie die Strukturierung des Markteintritts. Bis dato hatte die Unternehmensgruppe laut den Angaben mit einem lokalen Vertriebspartner und über 500 Stores zusammengearbeitet. Mit der Playmobil Creative Play (Shanghai) Co., Ltd. wurde nun die erste eigene Niederlassung in Shanghai gegründet. Am 8.7.2022 wurde außerdem das weltweit erste Playmobil Experience Center mit Store in China eröffnet.

Rödl & Partner hat vor mehr als 25 Jahren eine Lizenz für die VR China erhalten, als eine der ersten deutschen Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien. Seit einigen Jahren verfügt man auch über eine Rechtslizenz im Reich der Mitte. Büros bestehen in Kanton (Guangzhou), Peking, Taicang sowie Shanghai.

Das Unternehmen hinter Playmobil

Playmobil ist eine Marke der Horst Brandstätter Group mit Hauptsitz in Zirndorf bei Nürnberg (Deutschland). Seit rund einem halben Jahrhundert werden Playmobil System-Spielzeuge hergestellt und in über 100 Länder vertrieben. Aktuell hat die Gruppe weltweit rund 4.200 Beschäftigte in 33 Gesellschaften. Im Geschäftsjahr 2021/2022 wurde laut den Angaben mit den Marken Playmobil und Lechuza einen Umsatz von rund 758 Mio. Euro erwirtschaftet.