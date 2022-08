Magenta-Chef Bierwirth wechselt zur Erste Group

Wien. Die Erste Group holt Andreas Bierwirth als neuen Vorstand der Privatkundensparte an Bord. Bis jetzt war er Chef von Handy-Funker Magenta. Gemeinsam ist beiden Branchen die starke Digitalisierung, heißt es.

Andreas Bierwirth werde per 1.Oktober 2022 zur Erste Group wechseln, teilt die Großbank in einer Aussendung mit. Im ersten Schritt übernimmt er demnach gemeinsam mit CEO Willi Cernko die Verantwortung für das Privatkundengeschäft. Es sei geplant, dass Bierwirth nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase und nach der regulatorisch erforderlichen Fit & Proper-Beurteilung zum Chief Retail Officer in den Vorstand der Erste Group bestellt wird.

Bierwirth werde damit künftig für die Steuerung der Retailagenden der gesamten Gruppe zuständig sein. Nachfolger von Bierwirth bei Magenta wird Rodrigo Diehl, seit Mai 2021 für das europäische Privatkundengeschäft der Deutschen Telekom zuständig.

Die Laufbahn

Bierwirth hat als CEO bei Magenta Telekom (einer Tochter der Deutschen Telekom) über zehn Jahre erfolgreich die Marke aufgebaut, heißt es weiter. Davor war er von 2008 bis 2012 im Vorstand von Austrian Airlines, zuerst als Chief Commercial Officer und später als CFO und Co-CEO. Zuvor war er Vice President Marketing bei der deutschen Lufthansa. Gestartet hat Bierwirth seine Karriere 2002 als Geschäftsführer bei Eurowings. Der promovierte Betriebswirt und gelernte Bankkaufmann hat eine Piloten-Lizenz für Verkehrsflugzeuge und Hubschrauber.

Die Statements