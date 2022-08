Wenn der Fiskus die Gemeinnützigen prüft: Webinar

Baubranche & Steuern. Die gemeinnützigen Bauunternehmen (GBV) im Fokus der Finanzverwaltung sind Thema eines Webinars im Herbst.

Das Webinar von Linde Campus am 12. Oktober 2022 soll die Rolle der Finanzverwaltung in der Praxis der Wohnungsgemeinnützigkeit beleuchten. Dabei geht es u.a. um aktuelle Praxisfragen zur Aufsicht, Zuständigkeiten und steuerrechtliche Besonderheiten im WGG, so der Veranstalter.

Die Themen

Behandelt werden demnach Fragestellungen zu Ausnahmegeschäften und deren Graubereichen, Bauträgerwettbewerben und städtebaulichen Verträgen sowie Spezifika des einschlägigen Parallelverfahrens zwischen Aufsicht und Finanz. Vortragender ist Wolfgang Schwetz, MSc, BA, Mrics von Schwetz Strategics Smart Immo.