Vermieter-Guide: Von der Mietersuche bis zum Exit

Österreich. Die Regeln für die Vermietung von Häusern, Wohnungen und Geschäftslokalen beleuchtet der „Vermieter-Guide“ in neuer Auflage.

Das Mietrecht gilt nicht umsonst als eines der kompliziertesten Rechtsgebiete Österreichs, das Vermieterinnen und Vermieter von Häusern, Wohnungen und Geschäftslokalen vor zahlreiche Fragen stellt, heißt es beim Linde Verlag. Zu den wichtigsten Themen aus der Praxis zählen etwa:

Welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter nach der aktuellen Gesetzeslage?

Was muss ein Mietvertrag beinhalten?

Auf welche Weise kann das Mietverhältnis vorzeitig aufgelöst werden?

Wie geht man mit Investitionen um, die der Mieter in der Wohnung getätigt hat?

Und wann hat die Mieterin ein Recht auf Mietzinsminderung?

Der Inhalt

Der jetzt aktualisierte Ratgeber soll die Bandbreite der Praxisfragen von der Mietersuche bis zur Kündigung abdecken: Autor Dr. Herbert Gartner, Rechtsanwalt und u.a. auf Mietrecht spezialisiert, erläutert in der nun in 4. Auflage erschienenen „Vermieter-Fibel“ die wesentlichen Aspekte des Mietrechts und zeigt, wie Vermieterinnen und Vermieter Fehler in der Vertragsgestaltung vermeiden, die oft nur durch erheblichen Aufwand behoben werden können, heißt es dazu.

Zielgruppe sind Praktiker, zum Inhalt gehören kommentierte Vertragsmuster, Korrespondenzvorlagen u.a., die es auch zum Download gibt. Die neue Auflage berücksichtigt die Änderungen der letzten fünf Jahre, darunter die Novellierung einiger wesentlicher Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes.