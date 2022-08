ECPR-Konferenz: 1.700 Politikwissenschafter in Innsbruck

Tirol. Zwischen 22. und 26. August treffen sich rund 1.700 Politikwissenschaftler*innen zur ECPR General Conference, der größten Fachkonferenz ihrer Zunft, an der Uni in Innsbruck.

Die „ECPR General Conference“, das jährliche Treffen des „European Consortium for Political Research“, findet diesmal an der SOWI der Uni Innsbruck statt und ist laut den Angaben die größte Fachkonferenz der Politikwissenschaft in Europa.

Die Inhalte

Expert*innen zu Klimapolitik werden zwischen 22. und 26. August ebenso in Innsbruck ihre Forschung präsentieren wie Osteuropaexpert*innen, Extremismusforscher*innen und Wissenschaftler*innen, die zu Medien in Demokratien und den Auswirkungen der zunehmend digitalen Welt forschen.

Die ECPR General Conference wird dieses Jahr vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck mitorganisiert. Sie soll mit rund 500 Panels in ca. 70 Sections die gesamte Breite der Politikwissenschaft als Fach abdecken. Dabei gibt es auch vier thematische Podiumsdiskussionen zu aktuellen und breitenwirksamen Themen: