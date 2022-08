Neuer Management-Bachelor des IfM Salzburg

Wirtschaftsstudien. Das IfM (Institut für Management) in Salzburg startet ein neues Bachelor-Studium mit dem Titel „Strategisches Management“. Am 23. August findet dazu eine Online-Infosession statt.

Das privat geführte Institut für Management (IfM) startet ein neues Bachelor-Studium mit dem Titel „Strategisches Management“. Es umfasst ingesamt 210 ECTS-Punkte. Das Programm ist berufsbegleitend aufgebaut und wird in Kooperation mit der Hochschule Ansbach in Deutschland am Standort Salzburg durchgeführt. Die Basis- und Aufbaumodule finden jeweils geblockt an 2 Tagen pro Monat statt.

Online-Infosession am 23. August

Strategisches Management befasst sich mit der ganzheitlichen Optimierung von unternehmensinternen und unternehmensübergreifenden Prozessen auf der Grundlage des European Foundation for Quality Management Modells für Business Excellence, heißt es dazu. Praxisorientierung stehe bei dem Studiengang im Mittelpunkt. Am 23. August bietet das IfM eine Online-Infosession zu dem neuen Bachelor-Studium an. Die Anmeldefrist für das Studium läuft bis zum 30. September 2022.