René R. Quin neuer Partner bei EY Österreich

Beratungsunternehmen EY Österreich hat René R. Quin zum Partner befördert. Er ist der Leiter des Bereichs „Valuation Modelling & Economics“ am Standort von EY in Wien.

Quin ist seit 16 Jahren bei EY Österreich und auf Unternehmensbewertungen, Bewertungen immaterieller Vermögenswerte und Transaktionsberatungen spezialisiert. Darüber hinaus ist er laut den Angaben im Bereich Financial Due Diligence und Wirtschaftsprüfung tätig.

Der Werdegang

Der gebürtige Oberösterreicher hat Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Uni studiert und startete 2006 im EY-Büro in Linz. Er ist Gast-Vortragender an der Uni Wien und an der WU Wien.