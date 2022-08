Neuer Online-Lehrgang von IfM und FH Salzburg

Weiterbildung. Das IfM (Institut für Management) bietet in Kooperation mit der FH Salzburg den neuen berufsbegleitenden Online-Lehrgang „Digitale Kommunikation & Führung“ an.

In Kooperation mit der FH Salzburg startet das Institut für Management (IfM) einen neuen Online-Lehrgang rund um Digitalisierung. Der Lehrgang mit dem Titel „Digitale Kommunikation & Führung“ findet zu 100 Prozent online statt, umfasst 28 Lehrveranstaltungen und umfasst 30 ECTS-Punkte. Start ist am 14. November 2022, die Dauer beträgt 2 Semester. Der Anmeldeschluss ist am 14. Oktober 2022. Die Kosten belaufen sich laut IfM auf 8.160 Euro.

Online-Infoveranstaltungen im September

Am 12. und 22. September um jeweils 17 Uhr veranstaltet das IfM eine Online-Infoveranstaltung. Dabei referiert der wissenschaftliche Leiter Prof. (FH) Mario Jooss über die Inhalte des neuen Online-Lehrgangs.