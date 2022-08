Unternehmensberater geben Tipps für den Herbst

Finanz-Fitness. Laut Claudia Strohmaier, Berufsgruppensprecherin Unternehmensberatung in der Fachgruppe UBIT Wien, eignet sich der Herbst gut für präventive Restrukturierungsmaßnahmen. Fünf Tipps sollen dabei frischen Wind in jedes Unternehmen bringen.

Im 1. Halbjahr 2022 ist die Zahl der eröffneten Unternehmensinsolvenzen in Österreich um fast 100 % auf knapp 1.400 Verfahren gestiegen. In der zweiten Jahreshälfte drohen aufgrund der ausgelaufenen Corona-Hilfsmaßnahmen weitere Nachholeffekte. „Das Interesse der Unternehmen an Umstrukturierungen ist enorm, wie sich bei der regelmäßig stattfindenden Messe ‚Frischer Wind – Unternehmensberatung‘ immer wieder deutlich zeigt“, so Berufsgruppensprecherin Claudia Strohmaier.

Fünf Tipps für den Herbst

Die Unternehmensberaterin hat fünf Tipps ihrer Berufsgruppe für den Herbst: