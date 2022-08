Christ&Company Consulting steigt bei Pawlik ein

Hamburg/Berlin/Frankfurt. Das Beratungsunternehmen Christ&Company Consulting beteiligt sich an Pawlik Consultants. Eine strategische Partnerschaft ist geplant.

Das Beratungsunternehmen Christ&Company Consulting (Berlin/Frankfurt a.M.) beteiligt sich an der internationalen Beratung Pawlik Consultants mit Stammsitz in Hamburg. Pawlik übernahm im Zuge dessen bereits die von der Christ&Company gehaltenen Anteile an Pawlik Digital (vormals TME AG), heißt es dazu.

Ziel der Beteiligungen sei es, die langjährige intensive Zusammenarbeit der beiden Beratungsunternehmen zu vertiefen und in eine strategische Partnerschaft fortzuentwickeln. Durch die Kooperation sollen neue Betätigungsfelder und Kundenbeziehungen erschlossen werden.

Die Unternehmen

Pawlik Consultants wurde 1996 von Joachim Pawlik in Hamburg gegründet und hat aktuell laut den Angaben rund 400 Mitarbeitende an 15 Standorten. Man bietet Personal- und Organisationsentwicklung, Personalberatung und Digitalberatung. Zur Gruppe gehört auch Pinktum, einer der größten E-Learning-Anbieter Deutschlands.

Christ&Company ist eine 2018 in Berlin gegründete Unternehmensberatung, die Unternehmen in der DACH-Region in strategischen Fragen, Investor Relations und Kommunikation berate sowie M&A-Prozesse begleite. Darüber hinaus investiere Christ&Company strategisch in die Weiterentwicklung des Beratungsangebots sowie in aussichtsreiche Beteiligungen.

Die Statements

Harald Christ, Gründer und Chairman von Christ&Company: „Für das Leistungsspektrum von Christ&Company ist der Schritt der Beteiligung und strategischen Kooperation eine ideale Ergänzung. Mit Pawlik Consultants haben wir einen Partner an unserer Seite, der Strategien gemeinsam mit den handelnden Menschen konsequent und nachhaltig umsetzt.“

Joachim Pawlik, Gründer und CEO von Pawlik Consultants: „Der Zeitpunkt für den Ausbau unserer Zusammenarbeit könnte nicht besser sein. Unternehmen stehen vor Herausforderungen, die in Chancen umgewandelt werden wollen. Mit Christ&Company und insbesondere ihrer erstklassigen strategischen Expertise bieten wir dafür gemeinsam ein umfassendes Angebot.“