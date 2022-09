Radschek neue Litigation-Anwältin bei Brandl Talos

Wien. Kanzlei Brandl Talos holt Anna Katharina Radschek (33) als neue Anwältin ins Team. Sie ist auf auf gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten und Schiedsverfahren spezialisiert.

Mag. Anna Katharina Radschek hat über 10 Jahre Erfahrung in streitigen Angelegenheiten vor Zivil- und Schiedsgerichten, die sie in namhaften Wiener Wirtschaftskanzleien gesammelt habe, so ihre neue Kanzlei in einer Aussendung. Ihr Schwerpunkt liegt auf gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und Schiedsverfahren.

Die Statements

„Der Wechsel in eine der führenden Wirtschaftskanzleien des Landes ist ein großer Karriereschritt. Ich freue mich darauf, bei Brandl Talos den Bereich Prozessführung gemeinsam weiter auszubauen und habe mich sofort im Team willkommen gefühlt“, wird Radschek zitiert. „Wir vertreten in streitigen Angelegenheiten vor allem Banken und Versicherungen sowie Glücksspielunternehmen. In diesen Bereichen waren und sind wir auch in zahlreichen Massenverfahren tätig und betreuen derzeit für unsere Mandant*innen parallel etwa 600 laufende Verfahren. Wir freuen uns, dass wir mit Anna Katharina Radschek eine smarte und engagierte Rechtsanwältin gefunden haben, mit der wir unsere Litigation Beratung verstärken und weiter ausbauen können“, so Kanzlei-Namenspartner Thomas Talos.