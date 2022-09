Compliance geht uns alle an: Jetzt Tickets für den “Compliance Solutions Day” gewinnen!

Der Compliance Solutions Day 2022 findet am 22. September statt: Tickets zu gewinnen!

Die wichtigste Fachkonferenz für Compliance in Österreich rückt dieses Jahr „The Glory of Prevention“ in all ihren Facetten ins Rampenlicht.

Zu Recht wird immer wieder betont, wie wichtig wirksame Compliance-Management-Systeme sind. Diese Systeme sind nicht nur wertvolle Erkenntnisquellen für Verbesserungen, sondern sind auch geeignet, eine Compliance-Kultur zu fördern und die Verantwortung für Compliance zu den Operativen zu bringen, nach dem Motto: „Compliance geht uns alle an“.

Best-Practice u.a. von: Taylor Wessing, OneTrust, KPMG Austria, PwC Österreich, StoneTurn, Austrian Power Grid, uvm.

Keynotes: Hiltrud Werner, ehemalige Vorständin im Geschäftsbereich Integrität und Recht bei der Volkswagen AG, über „Verbote, Gebote, Angebote, Belohnungen“ und der renommierte deutsche Soziologe Armin Nassehi über die Paradoxien der Prävention.

LexisNexis vergibt 10 Gratis-Tickets: Zur Teilnahme senden Sie bitte bis 16. September 2022 eine Mail an events@lexisnexis.at und versehen diese mit dem Betreff „Compliance Solutions Day“. Bitte begründen Sie darin kurz, warum Sie teilnehmen möchten.

Die ersten 10 Einreichungen gewinnen. Eine Verständigung ergeht ausschließlich an die Gewinner:innen und erfolgt per eMail.

Hinweise: Der Gewinn ist nicht übertragbar, eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewährleistung erfolgt nicht. Weitere Informationen: compliance-solutions-day.at Teilnahmeberechtigt sind in Österreich ansässige natürliche Personen ab 18 Jahren. Falsche Angaben zu Ihrer Person können zum Ausschluss von der Verlosung führen. Die vorzeitige Beendigung der Verlosung ist vorbehalten. Im Übrigen gelten für die Veranstaltung die Geschäftsbedingungen von LexisNexis Verlag ARD Orac GmbH & Co KG

