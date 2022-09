Christoph Hefner leitet Customer Experience Sales bei SAP

Wien. Christoph Hefner wurde zum neuen Head of Customer Experience (CX) Sales Austria bei SAP Österreich ernannt. Er berichtet in dieser Rolle an Reinhard Harter, Head of CX CEE.

„Customer Experience ist erfreulicher Weise heute schon vielfach Chefsache und aus der Unternehmensstrategie nicht mehr wegzudenken“, so Christoph Hefner zu seiner Ernennung. „In einem zunehmend risikoreichen, kompetitiven Marktumfeld ist für Unternehmen einmal mehr die Customer Experience der gewinnbringende Faktor.“

Der Werdegang

Vor seinem Einstieg bei SAP im Jahr 2016 war Hefner bei Würth Österreich als Head of Sales Steering und Customer Management in der Wholesales-Branche und als Account Manager in der Telekommunikations-Branche tätig. Bei SAP Österreich war Hefner bis dato unter anderem Head of Business Development.

Von 2019 bis 2022 war der 39-Jährige bei SAP in München, wo er den Bereich Business Development Customer Experience Deutschland leitete und 2020 in den CX-Midmarket-Vertrieb Süddeutschland und danach in den CX-Großkunden-Vertrieb im Bereich Automotive wechselte. Der gebürtige Linzer hat einen Master in Wirtschaftswissenschaften von der JKU Linz.