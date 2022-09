Austrian Standards: Mully leitet Communications

Normen & Regeln. Mirjana Verena Mully (39) übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Communications-Abteilung bei Austrian Standards.

Als Head of Communications werde sich die gebürtige Kärntnerin um die interne und externe Kommunikation sowie um die Public-Affairs-Agenden von Austrian Standards kümmern: Das österreichische „House of Standards“ stelle aktuell einige Weichen neu. Man werde in Zukunft seinen Wert für Unternehmen und Gesellschaft stärker betonen sowie den Fokus auf die Weiterentwicklung als serviceorientierter Dienstleister legen.

Mully studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaften in Wien, Klagenfurt und Paris und war zuletzt in der Versicherungsbranche tätig. Die Mutter eines einjährigen Kindes unterstützte bereits während der Karenz das Unternehmen auf geringfügiger Basis, so Austrian Standards.

Führen in Teilzeit

Austrian Standards gehe mit einem hohen Anteil an weiblichen Führungskräften (57%) ebenso mit gutem Beispiel voran wie auch mit smarten und familienfreundlichen Formen der Zusammenarbeit, heißt es: „Niemand sollte sich die Frage stellen müssen, Karriere oder Familie. Wir wollen uns von traditionellen Rollenbildern lösen und unkonventionelle Chancen nützen. Ich sehe darin nicht nur eine Unterstützung für die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden, sondern auch einen großen Vorteil für unsere Organisation“, so Valerie Höllinger, Managing Director und CEO Austrian Standards.

„In der Welt der Normung spiegeln sich aktuelle Entwicklungen des Weltgeschehens wider und es ist unsere Aufgabe, unsere Stakeholder mit den für sie relevanten Informationen zu versorgen. Unsere Mitarbeiter*innen sind bei der aktuellen Weiterentwicklung unserer Organisation eine tragende Kraft – sie dabei mit interner Kommunikation zu unterstützen, ist mir ein besonderes Anliegen. Weiters steht eine Stärkung von Public Affairs auf meiner Agenda, da mit der neuen europäischen Normungsstrategie ein internationaler und branchenübergreifender Schulterschluss angestrebt wird“, wird Mully zitiert.