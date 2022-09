Jörg Schuschnig wird neuer CFO von Coveris

Wien. Das Verpackungsunternehmen Coveris holt den bisherigen Bene-Finanzchef Jörg Schuschnig als Chief Financial Officer (CFO). Er folgt auf Markus Petersen.

Jörg Schuschnig promovierte in Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte ein Studium in Finanzmanagement an der Business School St. Gallen. Er verfüge über 20 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen – überwiegend in der Verpackungsbranche.So zählen Unternehmensgruppen wie Mondi und Mayr-Melnhof zu seinen Referenzen. Zuletzt war Jörg Schuschnig CFO und COO des internationalen Büroausstatters Bene sowie CEO der Eigentümerholding. Auf ihn folgt bei Bene Benedikt Wolfram.

Die Statements

„Ich kenne Jörg Schuschnig bereits aus meiner Tätigkeit für Mondi und freue mich sehr, dass er nun Teil von Coveris ist. Seine bewährten Führungsqualitäten sowie sein Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Strategie und Betriebsführung werden einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung unserer internen und externen Wachstumsziele leisten. Dadurch stellen wir sicher, dass Coveris als Branchenführer bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Verpackungslösungen an der Spitze bleibt“, so Coveris CEO Jakob A. Mosser in einer Aussendung.

Der bisherige Coveris CFO Markus Petersen verlasse das in Wien ansässige Verapackungsunternehmen auf eigenen Wunsch. „Markus Petersen, mit dem ich seit 10 Jahren zusammenarbeite, hat seit seinem Einstieg bei Coveris im Jahr 2018 eine zentrale Rolle für unsere Transformationsstrategie gespielt. Kürzlich hat er maßgeblich dazu beigetragen, unsere ESG-gebundene Refinanzierung abzuschließen. Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für seine weitere berufliche und private Zukunft alles Gute“, so Mosser.