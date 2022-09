Centrotec verkauft Klimatechnik an Ariston mit Freshfields

München. Freshfields hat die Centrotec SE beim Verkauf der Centrotec Climate Systems GmbH an die Ariston Holding N.V. beraten. Die Klimatechnik-Sparte umfasst die Marken Wolf, Brink, Pro-Klima und Ned Air.

Die Transaktion umfasst laut den Angaben eine Barzahlung von rund 700 Mio. Euro und die Zeichnung von ca. 41,4 Mio. Ariston-Aktien durch die Centrotec SE, die damit zum zweitgrößten Aktionär von Ariston wird. Centrotec SE verfüge nach der Transaktion über eine Beteiligung von mehr als 10 Prozent und einen Sitz im Vorstand von Ariston.

Der Deal soll das Angebot von Ariston an nachhaltigen Heizsystemen erweitern und sei ein wichtiger Schritt zum Erreichen der ESG-Ziele der Gruppe. Die Transaktion stärke außerdem die Position von Ariston in Europa, insbesondere in Deutschland und den Niederlanden.

Das Beratungsteam