AmerisourceBergen kauft PharmaLex: Die Berater

Pharmabranche. Auctus Capital Partners verkauft PharmaLex für knapp 1,3 Milliarden Euro an den US-Konzern AmerisourceBergen. Freshfields, Noerr und Rödl & Partner helfen dabei.

Unter Leitung von Florian Becker (London) und Sascha Leske (New York) hat Kanzlei Noerr vom Münchener Finanzinvestor Aucuts Capital Partners AG betreute Fonds bei der Veräußerung der PharmaLex Holding GmbH für 1,28 Mrd. Euro beraten. Käufer ist der an der New York Stock Exchange gelistete Arzneimittelgroßhändler AmerisourceBergen.

Rechtliche und steuerliche Begleitung