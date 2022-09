Anita Jurina neue Personalchefin bei Beyond Now

Premstätten. Anita Jurina übernimmt die Personal-Agenden bei der österreichischen Digitalplattform Beyond Now. Sie kommt von Kastner & Öhler.

Das steirische Technologieunternehmen Beyond Now hat Anita Jurina zur Personalchefin ernannt. Sie leitet in ihrer neuen Funktion das Recruiting und die Personalagenden für rund 200 Mitarbeiter am Standort in Premstätten bei Graz.

Das Unternehmen ist unter anderem für A1, British Telecom, NTT und Telia tätig und verfügt auch über einen Standort in Dublin, Irland. Derzeit sei eine Expansion in die USA geplant, heißt es.

Der Werdegang

Vor ihrem Wechsel zu Beyond Now leitete Anita Jurina 13 Jahre die Personalentwicklung und das Recruiting der österreichischen Kaufhauskette Kastner & Öhler und des Sportartikelhändlers Gigasport. Zuvor war sie sechs Jahre in der Personalverrechnung tätig, davon zwei Jahre für die Unito-Gruppe, die die Versandhäuser Otto, Universal und Quelle umfasst.