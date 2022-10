BVK kauft Hamburger Großprojekt mit Clifford Chance

Immobilien. Clifford Chance hat die Bayerische Versorgungskammer beim Erwerb der ehemaligen Fernmeldeamt-Gründe in Hamburg-Rotherbaum betreut. Verkäufer ist Peakside.

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Bayerische Versorgungskammer beim Erwerb des ehemaligen Fernmeldeamts in Hamburg-Rotherbaum von dem Investmentmanager Peakside Capital Advisors AG im Wege eines Forward Deals beraten. Values Real Estate agierte bei dem Forward Deal als Investmentmanager für einen BVK-Investmentfonds, der von Universal Investment als AIFM in Luxemburg verwaltet wird, so die Kanzlei.

Einst das weltgrößte Fernmeldeamt

Die Immobilie mit rund 65.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche steht unter Denkmalschutz und war laut den Angaben einst das weltweit größte Fernmeldeamt. Das Gebäudeensemble werde aktuell im Auftrag von Peakside unter Anpassung an neuste ESG-Standards umfassend umgebaut. Nach Fertigstellung und Erweiterung soll es für 30 Jahre an die Stadt Hamburg vermietet und von der Universität Hamburg, dem Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW), dem German Institut for Global and Area Studies (GIGA) sowie dem Studierendenwerk Hamburg auf 52.000 Quadratmetern genutzt werden.

Das Beratungsteam

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Thomas Reischauer und Counsel Anne Voigt (beide Real Estate) sowie Partner Dominik Engl, Associate Robert Schmidt und Transaction Lawyer Leonie Sophia Gebauer (alle Tax), Senior Associates Nicole Ruf und Magda Pawela-Häusler, Associate Dominik Rauchenberger sowie Transaction Lawyer Birgit Seyfert (alle Real Estate) (alle Frankfurt), Partner Mathias Elspaß, Senior Associate Katharina Vollmer und Associate Laura-Isabell Dietz (alle Corporate, Düsseldorf), Partner Geoffrey Scardoni, Counsel Maxime Budzin und Senior Associate Katharina Thielges (alle Tax, Luxemburg), Partnerin Saskia Myners, Counsel Sasche Nolte und Associate Philippe Sadler (alle Corporate, Luxemburg) sowie Associate Sadan Ramovic (Global Financial Markets, Luxemburg).