David Rötzer jetzt Rechtsanwalt bei Binder Grösswang

Wirtschaftskanzleien. David Rötzer kehrt als Rechtsanwalt zu Binder Grösswang zurück. Er ist u.a. auf Infrastruktur- und Akquisitionsfinanzierungen spezialisiert.

David Rötzer kehrt im Oktober 2022 als Rechtsanwalt in das Banking & Finance-Team der Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang in Wien zurück. Er war von 2016 bis 2021 als Rechtsanwaltsanwärter bei der Kanzlei tätig und absolvierte zuletzt ein Studium an der Columbia Law School in New York.

Rötzer verfüge über Erfahrung in der Beratung von Kreditnehmern sowie Finanzinstituten mit speziellem Fokus auf Infrastrukturvermögen. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören Akquisitionsfinanzierungen, Projektfinanzierungen und Immobilienfinanzierungen. Er studierte Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien (LL.B., LL.M., BSc) und nahm 2013 an dem Summer School Programm der London School of Economics (LSE) teil.

Die Statements

Emanuel Welten, Partner im Banking & Finance Team: „Es ist besonders schön, wenn Kollegen nach einem Auslandsaufenthalt wieder zu uns zurückkehren. David Rötzer ist ein wichtiger Teil unseres Teams und berät unsere Mandanten mit vollem Einsatz. Die neue Erfahrung, die er aus den USA mitbringt, wird eine Bereicherung für unsere Praxisgruppe sein.“

„Ich freue mich, nach meinem Studium in New York als Rechtsanwalt zu Binder Grösswang zurückzukehren. In meiner neuen Position denke ich, mein Team bei der Begleitung spannender Projekte zum Erfolg unserer Mandanten noch umfassender unterstützen zu können“, so Rötzer.