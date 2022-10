Digitale Gutscheine als ideales Weihnachtsgeschenk

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inmitten von Teuerungen entlasten. In Anbetracht der aktuellen Teuerungen wird es für viele Österreicherinnen und Österreicher immer mehr zur Herausforderung, die steigenden Lebenshaltungskosten zu stemmen.



Entlastung in Zeiten hoher Inflation

Gutscheine für Restaurants, Lebensmittel und andere Geschäfte, wie sie Edenred Unternehmen in ganz Österreich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet, stellen da eine wichtige Entlastung dar. Denn laut einer aktuellen Befragung von Edenred-Userinnen und -Usern geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schnitt zwischen elf und 18 Euro pro Tag für ihr Mittagessen aus. Was viele Unternehmen nicht wissen: Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, dieses mit bis zu acht Euro pro Tag steuerfrei zu bezuschussen. Im Jahr kommen so maximal 1.760 Euro zusammen. „Das geht bis 31. Dezember auch noch rückwirkend für das gesamte Kalenderjahr 2022“, erklärt Edenred-Geschäftsführer Christoph Monschein.

Darüber hinaus kommen die Gutscheine auch dem heimischen Handel zu Gute. „Die Wertschöpfung bleibt im Land“, so Monschein.

Ein Dankeschön zu Weihnachten

Zudem gilt in Hinblick auf das aktuelle vielfältige Krisenumfeld: „Eine aufrichtige Wertschätzung meines Teams und des gemeinsam Erreichten sind gerade in herausfordernden Zeiten ganz besonders wichtig“, ist Monschein überzeugt. So machen sich bereits jetzt viele Unternehmen Gedanken über ein adäquates Weihnachtsgeschenk für ihr Team.

Neben Ticket Restaurant und Ticket Service als steuerfreier Mittagszuschuss unter dem Jahr bieten sich zum Beispiel die Ticket-Compliments-Karten von Edenred als Weihnachtsgeschenk an. Diese können österreichweit bei den über 20.000 Akzeptanzpartnern von Edenred in der Gastronomie sowie im Lebensmittel- und im Einzelhandel eingelöst werden – sowohl stationär als auch online. Bis zu 186 Euro pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter pro Jahr sind dabei steuerfrei. Bei bestimmten Jubiläen ist auch eine Verdoppelung des Steuerfreibetrags möglich.

0 % Papier. 0 % Plastik. 100 % Digital

Dank der voranschreitenden Digitalisierung bei Edenred sind die Gutscheine nun noch leichter abruf- und einlösbar. Denn der führende Anbieter von Mitarbeiter-Benefits hat vor Kurzem sein neuestes Produkt gelauncht: Digitale Gutscheine vereinfachen sowohl die Handhabung für Arbeitgeber als auch die Einlösung durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Das Smartphone als mobiler Gutschein

Die Edenred´schen Gutscheine stehen somit auch in rein digitaler Form in der MyEdenred-App zur Verfügung. Sie lösen die herkömmlichen Papiergutscheine und bei Bedarf auch die aus recycelbarem Material bestehenden Prepaid-Karten ab.

„Mit unserer digitalen Gutschein-Lösung gibt es ab sofort kein lästiges Suchen nach Papiergutscheinen in der Handtasche oder nach der Karte im Geldbörserl mehr – es reicht, das Handy dabei zu haben. Mit Edenred wird das Smartphone zum mobilen Gutschein“, fasst Monschein den Mehrwert zusammen.

Aufgrund der bereits bestehenden Partnerschaft mit Mastercard funktioniert auch die Bezahlung vollkommen digital und kontaktlos: Bei allen Einlöse-Partnern von Edenred kann mobil mittels Apple Pay, Google Pay und Edenred Pay bezahlt werden.

Jetzt bei Edenred bestellen

(Werbung)