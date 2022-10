Trill Impact im Bund mit Komet Austria: Die Berater

Industrie & Landwirtschaft. Trill Impact schließt eine Wachstumspartnerschaft mit Beregungs-Hersteller Komet Austria. Die Kanzleien Hengeler Mueller und Binder Grösswang sind behilflich.

Binder Grösswang hat Trill Impact gemeinsam mit Hengeler Mueller dabei beraten, sich im Rahmen einer Wachstumspartnerschaft mit Komet Austria, einem führenden Hersteller für Beregnungskomponenten, zusammenzuschließen, heißt es dazu.

Das Beratungsteam

Komet Austria stelle qualitativ hochwertige Sprinkler, Regulatoren sowie Weitstrahlregner her und bediene durch sein internationales Vertriebsnetz regionale Landwirte weltweit. Höhere Wassereffizienz, ein geringerer Energieverbrauch und letztendlich höhere Ernteerträge stehen dabei im Fokus. Gemeinsam mit Trill Impact soll die globale Präsenz, vor allem in strategischen Agrarmärkten, weiter ausgebaut werden, heißt es. Die Wiener Kanzlei Binder Grösswang hat Trill Impact bei der Transaktion in einem integrierten Team mit Hengeler Mueller aus Deutschland beraten: