Paul Reiter ist jetzt Anwalt bei Gassauer-Fleissner

Wien. Paul Reiter ist neuer Rechtsanwalt bei Wirtschaftskanzlei Gassauer-Fleissner. Er ist auf Immaterialgüterrecht sowie Informationstechnologie spezialisiert und berät außerdem im allgemeinen Unternehmens- und Zivilrecht.

Der Werdegang

Paul Reiter studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien. Nach Praktika im In- und Ausland während seiner Studienzeit begann er seine berufliche Laufbahn in der IP-Abteilung von Gassauer-Fleissner.

Seit 2022 ist er als Lektor an der FH Eisenstadt tätig und hält dort eine Lehrveranstaltung zum Thema geistiges Eigentum und Medien. Im August 2022 wurde er als Rechtsanwalt angelobt.