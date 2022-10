PHH berät Smino beim Erwerb von Bim Spot

Wien. Wirtschaftskanzlei PHH hat das Schweizer Softwareunternehmen Smino AG beim Erwerb der österreichischen Bim Spot GmbH beraten.

Die in der Schweiz ansässige Smino AG, Anbieter von Softwarelösungen für das Bauprojektmanagement, wurde beim Erwerb der auf Building Information Modeling spezialisierten, österreichischen Bim Spot GmbH von der Wirtschaftskanzlei PHH beraten. Durch den Erwerb der Bim Spot werde Smino demnach nun an den Standorten Zürich und Rapperswil-Jona in der Schweiz, Düsseldorf in Deutschland und Wien vertreten sein.

Das Beratungsteam