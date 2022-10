Red Bull und Rauch kaufen Urstromquelle: Die Berater

Getränkehersteller. Red Bull und Rauch Fruchtsäfte aus Österreich kaufen die Brandenburger Urstromquelle. Die Kanzleien Hengeler Mueller und Glade Michel Wirtz sind behilflich.

Die Misipi SE (Gruppe Altmühltaler Mineralbrunnen) hat mit der Red Bull GmbH und der Rauch Fruchtsäfte GmbH einen Vertrag über den Verkauf der Brandenburger Urstromquelle GmbH geschlossen, so die beratende Kanzlei Hengeler Müller. Das Unternehmen betreibt am Standort Baruth eines der größten Abfüll-, Logistik- und Distributionszentren in Europa, mit rund 300 Beschäftigten. Der Vollzug der Transaktion steht laut den Angaben noch unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen.

Das Beratungsteam