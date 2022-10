Verena Stagl neue Anwältin bei Lindner Stimmler

Wien. Anwaltskanzlei Lindner Stimmler in Wien holt Rechtsanwältin Verena Stagl ins Team. Sie ist auf Compliance und Insolvenzrecht spezialisiert.

Die auf Nachhaltigkeitsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei Lindner Stimmler in Wien hat ihr Team um Rechtsanwältin Verena Stagl erweitert. „Mich hat das Konzept der Spezialisierung auf Nachhaltigkeitsrecht überzeugt und sehe ich darin großes Zukunftspotential“, so Stagl über ihren Wechsel in die Kanzlei. Sie ist auf Compliance und Insolvenzrecht spezialisiert.

Der Werdegang

Stagl hat Rechtswissenschaften an der Uni Wien studiert. Vor ihrem Wechsel zu Lindner Stimmler war sie unter anderem Rechtsanwältin bei der Anwaltskanzlei Arnold in Wien und Rechtsanwaltsanwärterin bei Kosch & Partner in Wiener Neustadt. Mit dem Neuzugang besteht das Anwaltsteam der Kanzlei Lindner Stimmler laut den Angaben nun aus Berthold Lindner, Alexander Stimmler, Sabine Meister und Verena Stagl.