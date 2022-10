EY Law holt Rechtsanwalt Christian Zimmer an Bord

Wien. Christian Zimmer verstärkt das Anwaltsteam für öffentliches Wirtschaftsrecht bei der Wirtschaftskanzlei EY Law Österreich. Er ist unter anderem auf Vergaberecht spezialisiert.

Die Wirtschaftskanzlei EY Law Österreich verstärkt ihr Anwaltsteam für öffentliches Wirtschaftsrecht mit Rechtsanwalt Christian Zimmer. Er werde den Public Law Desk unter der Leitung von René Mayer unterstützen und dabei laut den Angaben insbesondere in den Bereichen des Vergaberechts sowie bei Rechtsfragen im Zusammenhang mit PPP-Projekten, Fördermittelkontrollen, Datenschutz und nachhaltiger öffentlicher Beschaffung (Green-Procurement) tätig sein.

Der gebürtige Waldviertler habe in der Vergangenheit bei Bauausschreibungen und bei IKT- und Dienstleistungsausschreibungen beraten und dabei das vergaberechtliche Projektmanagement und die Vertragsgestaltung übernommen.

Der Werdegang

Vor seinem Eintritt bei EY Law war Christian Zimmer als Rechtsanwalt in der auf Vergaberecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Heid & Partner in Wien tätig. Er hat sein Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Wien absolviert.