Buch: Der richtige Umgang mit Nörglern und Querulanten

Management. Der Linde Verlag widmet sich mit dem Ratgeber „Nervensägen“ dem richtigen Umgang mit schwierigen Chefs, Kollegen und Kunden.

Im Berufsleben hat jeder immer wieder mit schwierigen zwischenmenschlichen Situationen zu tun. Chefs, Kollegen und Kunden, die im Grunde vielleicht gar nicht so übel sind, können in manchen Situationen die beste Stimmung vermiesen und die Motivation nachhaltig dämpfen.

Im Buch „Nervensägen – So zähmen Sie schwierige Typen im Berufsalltag“ aus dem Linde Verlag gehen die beiden Autorinnen Gabriele Cerwinka und Gabriele Schranz auf solche Situationen ein. In dem jetzt in neu überarbeiteter Auflage erschienenen Titel präsentieren sie laut den Angaben Konzepte, mit denen man verhindern soll, dass Nervensägen Energie rauben und die Arbeitsfreude erhalten bleibt.

Über die Autorinnen

Gabriele Cerwinka ist freiberufliche Referentin, Coach und Universitätslektorin. Sie ist auf die Bereiche Team- und Konfliktkommunikation sowie professionelles Auftreten gegenüber Kunden spezialisiert.

Gabriele Schranz ist selbstständige Trainerin in den Bereichen Kommunikation, Prozessoptimierung und Office-Management.

Die beiden sind auch die Autorinnen der im Linde Verlag erschienen Bücher „Wenn der Kunde laut wird“, „Fehler erlaubt“ und „Die Macht der versteckten Signale“.