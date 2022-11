Dominik Juster ist neuer Partner bei E+H

Wien. Wirtschaftskanzlei E+H hat Rechtsanwalt Dominik Juster zum neuen Partnern ernannt. Er ist in den Practice Groups Corporate/M&A, Restrukturierung/Insolvenz, Kapitalmarktrecht sowie Banking & Finance tätig.

Die Anwaltskanzlei E+H hat Dominik Juster zum Partner ernannt. Er ist in Österreich sowie New York als Anwalt zugelassen und auf M&A, Private Equity, Restrukturierung sowie Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert.

„Es freut uns ganz besonders, dass wir mit Dominik Juster einen Anwalt für unsere Partnerschaft gewinnen konnten, der nach dem Start seiner Karriere bei E+H vor mehr als zehn Jahren in den letzten vier Jahren umfassende internationale Erfahrung in London sammeln konnte“, so Peter Winkler, Praxisgruppenleiter bei E+H.

Der Werdegang

Dominik Juster begann seine Karriere bei E+H im Jahr 2011 und war bis 2017 als Rechtsanwaltsanwärter im Wiener Büro der Kanzlei tätig. Vor seinem Wiedereinstieg bei E+H im Jahr 2022 praktizierte er laut den Angaben von 2018 bis 2022 im Londoner Büro der Kanzlei Simpson Thacher & Bartlett und betreute dort M&A- und Kapitalmarkttransaktionen.

Zusätzlich zum Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Wien (Mag. iur. 2011, Dr. iur. 2016) absolvierte Dominik Juster ein postgraduales Studium an der Columbia University in New York (LL.M. 2018).