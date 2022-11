Erfolgreich Projekte leiten: Neuer Ratgeber

Buch. Eine Neuerscheinung soll das nötige Know-how für die Projektleitung vermitteln. Erfolg als Projektmanager*in erweist sich schließlich oft als Karriere-Ticket.

Das jetzt in aktualisierter 2. Auflage vorliegende Buch „Projektleitung – der erfolgreiche Aufstieg“ soll angehenden Projektmanagern essentielles Führungswissen vermitteln, heißt es bei Verlag Facultas. Dabei gehe es um das Optimieren der eigenen Führungsleistung und die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben einer Projektführungskraft.

Die Inhalte

Konkret vermitteln will die Neuerscheinung demnach Know-how u.a. zu den Themen:

Ziele formulieren, kommunizieren und als effiziente Leitungsinstrumente einsetzen

Zusammenarbeit mit Auftraggebern und Stakeholdern

Planung, Kontrolle und Steuerung für einen termingerechten, kostensparenden und qualitätsvollen Projektablauf

Mitarbeiterauswahl, Team- und Vertrauensbildung

Motivation des Projektpersonals erhalten (oder nach Möglichkeit noch steigern)

authentischer Führungsstil, zielgruppengerechte Projektkommunikation, professionelle Gesprächs- und Sitzungsführung

Auch Aspekte wie das effektive Delegieren von Aufgaben und Koordinieren, der konstruktive Umgang mit Konflikten und Risiken usw. werden thematisiert. Autor Ao. Univ.-Prof. Hans Karl Wytrzens arbeitet am Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung) an der Universität für Bodenkultur in Wien.