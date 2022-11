Anticimex übernimmt Pest Control mit EY Law

Kammerjäger. Anticimex, eines der größten Schädlings­be­kämpfungs­unter­neh­men der Welt, übernimmt Pest Control aus Niederösterreich. EY Law ist dabei behilflich.

Am 10. November 2022 hat Anticimex laut den Angaben die Übernahme des Einzelunternehmens Pest Control abgeschlossen. Ein Team von EY Law unter der Leitung von Isabella Ladstätter hat den Käufer beim Erwerb des niederösterreichischen Einzelunternehmens rechtlich beraten. Zu den steuerlichen Aspekten des Unternehmenskaufs war EY-Steuerberater Alexander Stieglitz tätig.

Die Anticimex Gruppe zähle zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen zur Bekämpfung von verschiedenen Schädlingen in Österreich und weltweit. Mit der Übernahme könne die Unternehmensgruppe ihre Tätigkeit und das Angebot in Österreich ausbauen, insbesondere im Raum Niederösterreich.

Das Team von EY Law bestand aus Isabella Ladstätter (Rechtsanwältin, M&A), Martin Hanzl (Rechtsanwalt, Leiter des NewTech Desks) und Christina Tober (Rechtsanwaltsanwärterin, M&A).

Die Statements

„Die Übernahme von Pest Control ist für unsere Expansionsstrategie und Marktpositionierung in Österreich ein Meilenstein, bei dem wir uns erneut auf die rechtliche und multidisziplinäre Expertise von EY Law und EY Tax verlassen haben. Die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen spiegelt sich in unserem unternehmerischen Erfolg wider und wir freuen uns auf weitere zukünftige Projekte“, so Bernd Kribitz, Geschäftsführer bei Anticimex GmbH.

„Nachdem wir Anticimex bereits bei mehreren Käufen in den letzten Jahren erfolgreich betreuen durften, freut es uns besonders, auch diese Transaktion wieder rechtlich begleitet zu haben“, so Mario Gall, Partner bei EY Law und Head der M&A-Abteilung. „Durch unsere Branchenerfahrung und unser eingespieltes Team standen wir Anticimex erneut als vertrauensvoller Transaktionspartner zur Seite“, so Rechtsanwältin Isabella Ladstätter.