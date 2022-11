Michael Binder ist jetzt Anwalt bei Kanzlei PHH

Banking & Finance. Michael Binder (52) ist jetzt Anwalt im Team von PHH. Er berät Banken seit 2017 und war zuvor selbst in in der Finanzbranche tätig, u.a. bei der RCB.

Binder hat zehn Jahre lang in Rechtsabteilungen von Banken wie der Investmentbank Raiffeisen Centrobank AG (RCB), Valartis Bank (Austria) AG und Wiener Privatbank SE gearbeitet, sechs Jahre davon in leitender Position, heißt es bei Kanzlei PHH: Im Jahr 2017 wechselte Binder die Seiten und bringe seither seine Expertise aus dem Bankenbereich auf Kanzleiseite als Rechtsanwalt und Berater ein.

Jetzt holt PHH den Finanzprofi an Bord. Man reagiere damit auf die stark steigenden Anforderungen im Bereich Banking & Finance und die Nachfrage nach Beratung im Bereich Banken-, Kapitalmarkt- und Finanzmarktrecht, heißt es dazu weiter. Insgesamt umfasse das Banking & Finance Team damit neun Jurist*innen, davon vier Partner*innen.

Die Aufgaben

Michael Binder berate bei PHH Rechtsanwälte private und börsennotierte Gesellschaften bei Kapitalmarkttransaktionen und Listings sowie Emittenten und Finanzinstitute bei bankrechtlichen und wertpapierrechtlichen Angelegenheiten wie etwa öffentlichen Angebote von Wertpapieren innerhalb des EWR oder die Einbeziehung von Wertpapieren in den Börsenhandel. Weiters unterstütze er Banken bei der Umsetzung des WAG 2018/MiFID II.

Die Statements

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Michael Binder einen erfahrenen Rechtsanwalt ins Team holen konnten, der sowohl die Unternehmens- als auch Kanzleiseite bestens kennt“, so Lukas Röper, Partner im Banking & Finance Team bei PHH. Binder selbst wird in einer Aussendung zitiert: „Das Banking & Finance Team bei PHH Rechtsanwälte ist in den letzten Jahren stark gewachsen, mit interessanten Mandaten und internationalen Projekten. Ich sehe hier viel Potential und möchte dieses gemeinsam weiterentwickeln.“