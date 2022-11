Anja Cervenka ist jetzt Anwältin bei CMS

Wien. Wirtschaftskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz holt Rechtsanwältin Anja Cervenka ins Team. Sie ist auf Dispute Resolution sowie Transport- und Kunstrecht spezialisiert.

Anja Cervenka verstärkt die Abteilung Dispute Resolution bei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien als Rechtsanwältin, teilt die Wirtschaftskanzlei mit: Der Schwerpunkt von Cervenkas Tätigkeit liege in der Vertretung von Klienten vor nationalen Gerichten und im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit, der außergerichtlichen Streitbeilegung sowie im Transport- und Kunstrecht.

Der Werdegang

Vor ihrem Wechsel zu CMS war Anja Cervenka unter anderem für die Kanzleien Dorda in Wien und WilmerHale in London tätig. Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit war sie unter anderem bei internationalen Streitigkeiten vor staatlichen Gerichten sowie im Schiedsbereich (ICC, VIAC, Uncitral) tätig. Darüber hinaus verfüge sie über Projekterfahrung mit internationalen Organisationen und bei der Managementberatung in den Bereichen Life Sciences, Bau sowie Technologie, Medien und Telekommunikation.

Cervenka hat an der Uni Wien Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften studiert und war während ihres Studiums als Assistentin am Institut für Zivilverfahrensrecht tätig. Zuletzt absolvierte sie als Fulbright Stipendiatin ein Studium an der Columbia University in New York. Dort war sie als Assistentin zu Fragen der Kunstfinanzierung tätig und hat das New York Bar Exam abgelegt.