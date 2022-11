NFL kommt nach Deutschland mit Hengeler Mueller

Sport & Steuer. Die National Football League (NFL) der USA spielt ab sofort regelmäßig in Deutschland. Kanzlei Hengeler Mueller berät zu den Steuerfragen.

Die nordamerikanische Football-Profiliga National Football League (NFL) ist ab diesem Jahr regelmäßig in Deutschland zu Gast. Nach dem Auftakt am 13. November 2022 in München werden auch in den kommenden drei Jahren jeweils im November reguläre Saisonspiele der Liga abwechselnd in München und Frankfurt ausgetragen.

Aufgabe und Team