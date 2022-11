Webinare zu Energie-Infrastruktur, Digital-Plattformen

Versorgung & Recht. Um die Trends am Energiemarkt einerseits sowie die Umwälzungen durch das Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz (DPMG) andererseits geht es bei Webinaren im Dezember.

Mit der kritischen Infrastruktur sowohl im physischen wie im virtuellen Raum beschäftigen sich zwei Fortbildungs-Events des Linde Verlags im Dezember.

Zügel für den Energiepreis und mehr

Aktuelle (Rechts-)Entwicklungen am Energiemarkt sind Thema eines Webinars am 13. Dezember 2022. Darin geht es um die Maßnahmen zur Vorsorge für Verknappungen am Strom- und Gasmarkt auf EU-Ebene und in Österreich sowie Energielenkungsmaßnahmen. Auch Modelle zur Preisstabilität am Energiemarkt, die Förderlandschaft und große Umwälzungen wie die geplante Abkopplung des Strompreises vom Gaspreis, Alternativen zu Merit Order u.a. werden thematisiert. Auch das Erneuerbare-Wärme-Gesetz steht auf dem Programm. Vortragender Bernhard Müller ist Anwalt und Partner bei Wirtschaftskanzlei Dorda (Leiter Praxisgruppe Öffentliches Wirtschaftsrecht).

Das Gesetz für digitale Plattformen

Ebenfalls bedeutend für die Infrastruktur, diesmal aber die virtuelle, ist das Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz (DPMG): Es setzt die DAC-7-Richtlinie um und bringt damit laut Veranstalter neue Sorgfalts- und Meldeverpflichtungen für Betreiber von Online-Plattformen mit sich. So werden Plattformbetreiber bereits ab 2023 verpflichtet, steuerrelevante Geschäftsfälle im Rahmen ihrer Sorgfaltsplicht zu erfassen und den Behörden entsprechend zu melden.

Das Webinar dazu am 6. Dezember 2022 soll den Anwendungsbereich und die vom DPMG unmittelbar Betroffenen beleuchten, die Meldepflicht und deren Ausgestaltung sowie die bei Verstößen drohenden Strafen unter die Lupe nehmen. Die Vortragenden Robert Rzeszut, Nicolás Viveros und Anna-Lena Gleixner sind Steuerprofis bei Deloitte Österreich.