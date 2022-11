CA Immo verkauft Rumänien-Plattform mit Schönherr

Immobilien. Wirtschaftskanzlei Schönherr berät CA Immo beim Verkauf ihres rumänischen Portfolios: Sieben Business-Immobilien und das Bukarester Team gehen an die rumänische Paval Holding.

Schönherr hat das Wiener Immobilienunternehmen CA Immobilien Anlagen AG (die CA Immo) beim Verkauf des rumänischen Portfolios an die rumänische Paval Holding beraten. Enthalten sind demnach konkret sieben Bürogebäude in Bukarest mit einer Gesamtmietfläche von ca. 165.000 m2 und annualisierten Bruttomieteinnahmen von ca. 30,4 Mio. Euro. Neben den Objekten wurde auch das rumänische CA Immo-Team vom Käufer, dem Investmentunternehmen Paval Holding, übernommen. Die Transaktion wurde laut den Angaben am 22. November 2022 unterzeichnet.

Unternehmen und Team

CA Immo ist eine börsenotierte Immobiliengruppe mit Hauptsitz in Wien. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Immobilien in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Das Schönherr-Team, das CA Immo beriet, wurde von Markus Piuk (Partner, M&A) geleitet und umfasste Cristina Enaga (Rechtsanwältin, M&A), Oana Constantinescu (lokale Partnerin, Real Estate) und Adriana Stanculescu (Rechtsanwältin, Real Estate) sowie Georgiana Badescu (Partnerin, Competition).

Die Statements

„Wir sind stolz darauf, CA Immo bei der bisher größten Immobilientransaktion am rumänischen Markt beraten zu haben, dies vor dem Hintergrund eines doch herausfordernden Umfelds“, so Partner Markus Piuk, der das Schönherr-Team leitete. „Die nahtlose Zusammenarbeit des Wiener und Bukarester Büros von Schönherr sowie die klare Fokussierung des gesamten Teams auf einen erfolgreichen Abschluss haben wesentlich zum Erfolg beigetragen“, so Ingo Steinwender, Group Head of Legal bei CA Immo.