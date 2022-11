B2B-Plattformen Europages und WLW in einer App

Kunden & Datenbanken. Visable führt die beiden Online-B2B-Plattformen Europages und WLW in einer neuen mobilen App zusammen. Damit lassen sich etwa Anfragen von unterwegs bearbeiten.

Die neu gestartete App biete den gleichen Funktionsumfang wie die jeweiligen Desktop-Pendants der Plattformen, so CTO Daniel Keller – als Antwort auf sich ändernde Anforderungen im B2B-Bereich. „Der Use Case für unsere Plattformen wird immer mobiler, sowohl auf der Einkäufer- als auch auf der Anbieterseite. Die Möglichkeit, Anfragen per Smartphone oder Tablet zu verwalten und zu beantworten, sorgt für eine höhere Flexibilität bei der Geschäftsanbahnung und hilft dabei, die Interaktion mit wertvollen Geschäftskontakten zu erhöhen“, so Keller.

Einkäuferanfragen unterwegs verwalten

Die App beinhaltet demnach einige neue Features: Das integrierte Message Center sendet Push-Benachrichtigungen, um über Einkäuferanfragen zu benachrichtigen. Darüber hinaus können die Nutzer ihr Unternehmensprofil und ihr Produktportfolio von unterwegs aktualisieren.

Nutzer mit einem kostenpflichtigen Eintrag können mit der Funktion „Visitor Profiler“ einsehen, welche Unternehmen ihr Profil besucht haben. Darüber hinaus können Kunden, die den Visable-Service „Website Leads“ gebucht haben, auf Daten von Unternehmen zugreifen, die die Website ihres Unternehmens besucht haben.