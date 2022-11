Teresa Stüttler jetzt Rechtsanwältin bei Baker McKenzie

Wirtschaftskanzleien. Teresa Stüttler ist neue Rechtsanwältin im Corporate/M&A-Team von Baker McKenzie in Wien.

Teresa Stüttler verstärkt das Wiener Büro der Anwaltskanzlei Baker McKenzie als neue Rechtsanwältin. Sie gehört zum Corporate/M&A Team rund um Gerhard Hermann und Eva-Maria Ségur-Cabanac. Die gebürtige Vorarlbergerin ist auf Corporate/M&A und Nachhaltigkeitsrecht spezialisiert.

Der Werdegang

Stüttler startete bei Baker McKenzie als Konzipientin in der Praxisgruppe Kartell- & Vertriebsrecht und wechselte 2019 in das Corporate/M&A-Team des Wiener Büros. Sie berate bei M&A-Transaktionen, im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie bei nachhaltigkeitsrechtlichen Fragestellungen. Ihr Studium des Wirtschaftsrechts schloss sie im Jahr 2017 an der WU Wien ab.