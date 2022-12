Bachelor’s Day und Master’s Day an der WU Wien

Wirtschaftsunis. Am 5. und 6. Dezember 2022 finden am Campus WU der WU Bachelor’s Day und der WU Master’s Day statt. Der Info-Event zu den WU-Studien ist auch online zugänglich.

Als eine der größten Wirtschaftsuniversitäten Europas (21.500 Studierende aus 110 Ländern) bietet die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) ein breite Palette an Spezialisierungen und Forschungsrichtungen an. Von 5. bis 6. Dezember 2022 präsentiert die Wirtschaftsuni wieder einmal ihre 3 Bachelor- und 16 Masterprogramme. Dabei gibt es für Studieninteressierte auch Informationen zu den Karrierechancen und Jobmöglichkeiten für die Absolvent*innen.

Die Studien

Die beiden Veranstaltungen geben Einblick in den Studienaufbau, stellen konkrete Jobprofile, Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder vor und ermöglichen, bei „Expert Talks“ in Kontakt mit Lehrenden zu treten. Auch auf individuelle Fragen der Besucher*innen werde eingegangen, so die WU.

Am WU Bachelor’s Day am 5. Dezember können sich Interessierte von 9:00 Uhr bis 12:05 Uhr über die drei WU Bachelorstudien informieren. Die „Expert Talks“ starten mit dem Bachelorprogramm „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ um 09:05 Uhr, um 09:45 Uhr folgt das englischsprachige Bachelorprogramm „Business and Economics“ und schließlich „Wirtschaftsrecht“ um 10:25 Uhr. Um 11:05 Uhr beantworten Programmvertreter*innen Fragen zum Aufnahme- und Zulassungsverfahren für die Bachelorstudien.

Am WU Master’s Day gibt es Informationen über die 7 deutsch- sowie die 9 englischsprachigen Masterprogramme der WU. Dabei gibt es u.a. „Expert Talks“ zu den folgenden Masterprogrammen:

Export- und Internationalisierungsmanagement

Digital Economy

Management

Sozioökonomie

Steuern und Rechnungslegung

Wirtschaftsrecht

Wirtschaftspädagogik

Business Communication

Economics

International Management/CEMS

Marketing

Strategy, Innovation, and Management Control

Supply Chain Management

Außerdem gibt es unter anderem Tipps zum Bewerbungsprozess. Nähere Infos zu den Uhrzeiten der einzelnen Events bietet die Online-Präsenz der WU.

Der Zeitplan

Die Bewerbung für 8 englischsprachige Masterprogramme ist dann bis 8. März 2023 möglich, die Bewerbungsfrist für das englischsprachige Masterprogramm International Management/CEMS endet am 8. Jänner 2023. Für ein deutschsprachiges Masterprogramm können sich Studieninteressierte ab 29. März bis spätestens 31. Mai 2022 bewerben, so die Wiener Wirtschaftsuni.