Shopping wird für Social Media immer wichtiger

IT-Trends. Laut Deloitte gewinnt Shopping via Social Media zunehmend an Bedeutung. Auch Video-on-Demand-Anbieter setzen auf neue Umsatzquellen und Virtual Reality gibt deutliche Lebenszeichen.

Zum Jahreswechsel hat Deloitte einen Blick in die Zukunft der Tech-Branche geworfen. Die zentralen Ergebnisse der Studie des Beratungsunternehmens: Shopping auf Social Media werde langsam aber sicher klassisches E-Commerce überholen. Für die Social Media-Riesen sind das zweifellos willkommene Nachrichten, denn im klassischen Werbegeschäft stoßen sie derzeit auf Gegenwind: Zuletzt hat etwa Meta (Facebook) zwei Quartale in Folge schrumpfende Umsätze gemeldet.

Der Umsatz von Video-on-Demand-Anbietern werde 2023 durch werbefinanzierte Alternativen weiter wachsen, prognostiziert Deloitte. In Richtung breiter Akzeptanz gehe es bei Virtual Reality: Die Studie prognostiziert hier Wachstumsraten von bis zu 50%. Und über alle Geschäftsbereiche hinweg gewinnt der Klimaschutz bei Technologieunternehmen immer mehr an Bedeutung, so Nikola Süssl, Partner bei Deloitte Österreich.

Die künftigen Trends

Die Ergebnisse der Studie im Detail: